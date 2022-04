Pertanto il titolare sarà deferito alla locale A.G. per i reati di natura penale, mentre è stato sanzionato per le violazioni amministrative riscontrate nel corso dell'ispezione.

In particolare, il locale ove era in corso di svolgimento un pubblico spettacolo con musica ad alto volume, era privo della prevista licenza e della verifica tecnica sulla solidità e sicurezza dell'edificio che ospitava l'evento.

L'attività di controllo del territorio quotidianamente svolta dagli agenti della Questura di Latina si è articolata, nella nottata appena decorsa, in una serie di verifiche sul possesso dei requisiti di legge di alcuni locali pubblici della cosiddetta movida.

