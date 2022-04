Su proposta formulata dal Procuratore della Repubblica di Roma congiuntamente al Questore della provincia di Latina, il Tribunale di Roma – Sezione Misure di Prevenzione ha disposto l'estensione del sequestro anticipato di beni riguardante assetti societari, beni immobili e mobili registrati per un valore complessivo di 200 mila euro circa, riconducibili all'imprenditore pontino Luciano Iannotta, coinvolto nell'operazione Dirty Glass e nei cui confronti era stato eseguito nello scorso mese di febbraio il sequestro preventivo di un ingente patrimonio, per il quale è stata ritenuta la pericolosità sociale qualificata e generica e la riconducibilità del patrimonio ad attività illecite.

