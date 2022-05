È stata arrestata con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, una 41enne di Roma, sorpresa dai carabinieri mentre era in possesso di un etto di cocaina. I fatti sono avvenuti ieri, quando la donna, già nota alle forze dell'ordine, è stata individuata dai carabinieri del Nor di Pomezia mentre sostava con fare sospetto nei pressi di un condominio, situato in una nota piazza di spaccio ed è stata fermata per controllo

. La donna è stata trovata in possesso di un involucro contenente 103 grammi di cocaina. I carabinieri hanno poi deciso di eseguire una perquisizione nell'abitazione della 41enne dove hanno rinvenuto ulteriori dosi, materiale per il confezionamento e 700 euro in contanti, probabilmente provento di attività delittuosa. La donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo dinanzi al Tribunale di Velletri.