Immediato l' intervento dei sanitari di Croce Azzurra insieme ad un'ambulanza proveniente da Terracina. Il 15enne che ha riportato diverse fratture e contusioni è stato trasferito presso l'ospedale Bambino Gesù a Roma.Feriti anche gli altri due amici. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Stazione di Sabaudia che hanno avviato gli accertamenti. Le indagini sono ancora in corso mentre la giostra a catene è stata posta sotto sequestro

Incidente al luna park feriti tre minori di 15, 14 e 11 anni. Stando ad una prima ricostruzione di quanto accaduto i tre ragazzini stavano facendo un giro sulla giostra a catene quando il palo che regge il fiocco da prendere per vincere il premio si è staccato.

