Il crollo improvviso di un parte degli impianti installati sulla sommità della galleria, ha reso necessaria la chiusura del tunnel della via Flacca denominato Capovento, a sud di Sperlonga, lungo il tratto che porta verso Gaeta. A quanto pare non sono stati coinvolti mezzi, ma il distacco di una canalina metallica ha richiesto la chiusura del tratto di strada interessato con intervento della Polizia Stradale del distaccamento di Terracina e pattuglie dei commissariati di Gaeta e Fondi che hanno dirottato il traffico del litorale sulla statale Appia per consentire i lavori di ripristino della galleria. Non sono mancati comunque i disagi in un giorno di festa come il primo maggio.