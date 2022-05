Ha 35 anni la donna al volante di una Fiat che è rimasta ferita in uno spaventoso incidente avvenuto poco fa, al chilometro 52 e 200 della via Pontina, in direzione di Latina. Nel sinistro che vede coinvolta anche una seconda vettura, una Audi, la Fiat ha sbandato ed è uscita dalla sede stradale sfondando una recinzione e finendo contro alcuni alberi.

Sul posto oltre agli agenti della polizia stradale del distaccamento di Aprilia, anche il personale del 118 che ha trasferito la donna in codice rosso presso il pronto soccorso della clinica città di Aprilia.