Notevole è stato il numero di visitatori che sin dal mattino hanno popolato i siti di maggior attrattiva della città per un primo maggio tutto sommato tranquillo. Nella serata però un brutto episodio ha scosso uno dei luoghi più frequentati dalla movida, nel quartiere medioevale. Un orario in cui ancora in tanti passeggiavano per la zona antica della città godendosi gli ultimi momenti di una giornata di svago.

Erano le 22.00 circa quando nei pressi di un noto locale sul lungomare Caboto improvvisamente c' è stata un' aggressione. La stessa, stando a quanto raccolto, sembra sia stata determinata da futili motivi, questioni di parcheggio. Un giovane, classe '89 di Cassino è stato colpito con un crick ed è rimasto ferito. L'aggressore quindi è fuggito. Sul luogo sono sopraggiunti un'ambulanza ed i carabinieri della Compagnia di Formia. I sanitari, prestate le prime cure al giovane, ferito fortunatamente in modo non grave, lo hanno poi trasferito in codice giallo all'ospedale Dono Svizzero. I militari intervenuti sul luogo dell' aggressione, oltre a cercare di ricostruire quanto accaduto sono ora al lavoro per risalire all'identità dell'uomo, sembra anche lui giovane, fuggito via dopo essersi reso protagonista dell' episodio di violenza che ha turbato la serata di festa.