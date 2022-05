Una ragazza è stata ritrovata morta in casa a Frosinone, mentre l'ex fidanzato è stato fermato nel pomeriggio a Sabaudia mentre vagava mezzo nudo per la spiaggia in stato confusionale. La ragazza è stata uccisa con almeno una dozzina di coltellate, al ventre e al torace.

L'allarme era stato dato nelle scorse ore dall'attuale compagno della ragazza che non aveva notizie di lei da diverse ore. La polizia di Frosinone ha aperto le indagini e oggi ha scoperto il corpo senza vita della giovane nel suo appartamento nel centro storico di Frosinone. A Sabaudia, invece, sono stati i carabinieri a fermare l'ex fidanzato della giovane, a quanto pare casualmente, in quanto vagava in stato confusionale e mezzo nudo per la spiaggia. Poi, la tragica scoperta.