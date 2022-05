"Oggi, finalmente è stata fatta giustizia". A parlare è l'avvocato Lara Capitanio dello studio Pesaturo, che commenta così la sentenza di assoluzione per l'imprenditore Arcangelo Purgato, che era a processo per la vicenda legata al complesso edilizio residenziale di Serapo, a Gaeta.

"Dopo lunghi anni, caratterizzati da un sequestro penale dell'intero Cantiere edilizio sito in Gaeta località Serapo via Fontania, che ha penalizzato oltremodo l'Ing. Arcangelo Purgato, del quale la Procura aveva chiesto persino l'arresto, finalmente è stata messa la parola fine a tutte le accuse che l'Ing. Purgato Arcangelo ha respinto sin dal primo momento e che lo hanno portato a chiedere che il processo fosse definito allo stato degli atti ( rito abbreviato) . Poteva prendere tempo ma si è difeso nel processo e la giustizia con la G maiuscola, gli ha dato ragione. Tutte le accuse sono cadute con la sentenza di oggi che restituisce dignità ad un onesto imprenditore che non è fuggito dal processo, ma si è difeso con tutte le sue forze per ottenere quanto prima possibile , una parola definitiva sulla sua correttezza. Risposta che oggi è arrivata con l'assoluzione da tutte le imputazioni con la formula più ampia. Giustizia è fatta".