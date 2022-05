Sono 401 i nuovi casi positivi al Covid in provincia di Latina nelle ultime 24 ore. Si registra anche un nuovo decesso, un paziente di Latina. Non ci sono invece ricoveri nelle strutture ospedaliere per Covid nelle ultime 24 ore, il che è un buon segnale.

I nuovi contagi Comune per Comune

Aprilia 54

Bassiano 2

Campodimele -

Castelforte 1

Cisterna di Latina 25

Cori 9

Fondi 10

Formia 29

Gaeta 6

Itri 10

Latina 107

Lenola 1

Maenza 5

Minturno 10

Monte San Biagio 2

Norma 3

Pontinia 15

Ponza -

Priverno 9

Prossedi -

Roccagorga 6

Rocca Massima 1

Roccasecca dei Volsci 1

Sabaudia 13

San Felice Circeo 5

Santi Cosma e Damiano 2

Sermoneta 14

Sezze 26

Sonnino 3

Sperlonga 5

Spigno Saturnia -

Terracina 26

Ventotene 1

TOTALI 401