Arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti un uomo di 60 anni. E' accaduto a Cori, dove l'operazione dei carabinieri del posto, coordinati dal comandata provinciale di Latina, colonnello Lorenzo D'Aloia e pianificata dal Reparto Territoriale di Aprilia, ha permesso di fare un altro passo verso la soluzione del fenomeno dello spaccio, particolarmente avvertito in questa area. L'uomo è stato trovato con della cocaina e in casa aveva materiale per il taglio ed il confezionamento oltre ad ulteriore sostanza stupefacente trovata nella disponibilità della convivente, una donna di 45 anni, anche lei italiana, e deferita all'autorià competente.