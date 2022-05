Auto si ribalta in via Carlo Alberto ferita una donna. L'incidente si è verificato intorno alle 10. Stando ad una prima ricostruzione dell'incidente una donna alla guida di una Mini One dopo avere imboccato via Carlo Alberto ha urtato una macchina in sosta ribaltandosi poi su un lato. Sul posto i sanitari del 118 che hanno trasferito la ferita in ospedale. Ad effettuare i rilievi i Carabinieri della Stazione di Sabaudia. La strada è stata chiusa dagli agenti della Polizia Locale.