Intervenuti anche una pattuglia del reparto Radiomobile dei carabinieri, insieme ai vigili del fuoco, per gli accertamenti sul caso. Inoltre, è stato richiesto l'intervento dei tecnici della Provincia di Latina: nel settembre 2020, proprio nell'area in cui è stato registrato l'incidente, erano stati effettuati dei lavori a carico dell'ente.

Escoriazioni alle braccia e alle spalle. Queste le ferite riportate dai tre giovani, che si trovavano nei pressi del controsoffitto in cartongesso crollato all'istituto Marconi di Latina e che, a causa anche dei forti dolori accusati, sono stati condotti all'Icot per degli accertamenti, dopo essere stati medicati sul posto dai soccorritori del 118.

