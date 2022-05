Momenti di paura ieri mattina in un'aula dell'istituto scolastico "Guglielmo Marconi" di via Reno a Latina per il crollo improvviso del controsoffitto durate l'orario di lezione. Quando i pannelli della struttura "leggera" sono collassati cadendo sui banchi, tre studenti che frequentano il terzo anno erano seduti ai rispettivi banchi e sono stati colpiti restando feriti: le loro condizioni di salute non destano preoccupazione, se la sono cavata con qualche escoriazione e contusioni agli arti superiori e alle spalle, ma sull'episodio sono stati comunque avviati tutti gli accertamenti del caso, sia sul fronte penale che amministrativo. Informati dai Carabinieri che sono intervenuti proprio per ricostruire i fatti, gli inquirenti hanno aperto un fascicolo d'inchiesta.

L'allarme è scattato poco dopo le 12 di ieri mattina, quando improvvisamente il soffitto dell'aula ha ceduto. Si tratta di una delle stanze aggiuntive realizzate alcuni anni fa nella palestra dalla Provincia di Latina, ente gestore degli istituti scolastici superiori, per fronteggiare la carenza di spazi a disposizione della scuola che dirotta già una parte degli studenti nella succursale presente nell'istituto Luigi Einaudi. Quindi rispetto alle comuni opere edilizie, il controsoffitto in questione non è agganciato al tetto perché le tre aule sono state ricavate sottraendo spazio alla più grande delle due palestre di cui è dotato l'istituto, ma non è chiaro se finora il solaio realizzato con una struttura leggera, quindi non in materiale edile pesante, avesse mostrato segni di cedimento. Con i pannelli sono caduti anche alcuni palloni da basket, finiti probabilmente sul controsoffitto durante le attività curriculari: potrebbero avere appesantito la copertura, ma sembra difficile che possano essere la causa del crollo.

Fatto sta che quando ieri i pannelli sono crollati sugli studenti, la paura è stata tanta e sul posto è intervenuta con urgenza un'ambulanza del servizio 118. I soccorritori hanno prestato le prime cure ai tre ragazzi coinvolti, tutti di 17 anni, che lamentavano solo dolori alle braccia e alle spalle, nei punti dove sono stati colpiti dai pannelli crollati. Valutate le loro condizioni, sono stati trasportati presso il pronto soccorso dell'ospedale ortopedico Icot per gli accertamenti medici necessari a scongiurare eventuali complicazioni.

Nel frattempo erano intervenuti anche i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina che hanno avviato gli accertamenti del caso e attivato il comando provinciale dei Vigili del Fuoco per un sopralluogo necessario a valutare la condizione strutturale delle aule presenti all'interno della palestra. Al termine di un accurato sopralluogo quindi gli stessi militari del capitano Paolo Perrone hanno sottoposto a sequestro il locale interessato dal crollo, prima di tutto per la dichiarata inabigibilità della struttura, ma anche e soprattutto per cristallizzare la scena in vista di eventuali perizie che l'autorità inquirente potrà disporre per valutare le responsabilità colpose della vicenda. Ieri comunque sono intervenuti anche i tecnici dell'ente Provincia per un primo sopralluogo con i carabinieri che a loro volta hanno acquisito informazioni sulla natura dell'intervento di realizzazione delle tre aule nel locale palestra, lavori che risalgono al 2020, e in un secondo momento potrebbe essere acquisita documentazione inerente sia ai lavori che alla progettazione. Nel frattempo l'istituto sta provvedendo a risolvere la problematica relativa alla collocazione delle classi rimaste senza aula.