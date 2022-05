Sono 176 i nuovi positivi al covid 19 registrati in provincia di Latina nelle ultime 24 ore. Un dato in ribasso, figlio del fatto che sono stati effettuati meno tamponi. Nel capoluogo si registrano 32 casi, con il record di giornata che spetta a Fondi e Aprilia, rispettivamente con 38 e 32 nuovi contagi. Non ci sono decessi né ricoveri, mentre sono 35 le persone giudicate guarite.

Aprilia 33

Bassiano -

Campodimele -

Castelforte 4

Cisterna di Latina 7

Cori 4

Fondi 38

Formia 10

Gaeta 1

Itri 1

Latina 32

Lenola -

Maenza -

Minturno 4

Monte San Biagio 1

Norma -

Pontinia -

Ponza 1

Priverno 7

Prossedi 3

Roccagorga 3

Rocca Massima 1

Roccasecca dei Volsci -

Sabaudia 6

San Felice Circeo 1

Santi Cosma e Damiano 1

Sermoneta 4

Sezze 10

Sonnino 3

Sperlonga -

Spigno Saturnia -

Terracina 1

Ventotene -

TOTALI 176