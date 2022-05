Finiscono in manette, un 58enne e una 41enne di Cisterna di Latina, sorpresi con 18 grammi di cocaina in tasca (e altra sostanza in casa) destinati alla vendita. L'arresto è avvenuto a Cori, dove i carabinieri della locale Stazione, hanno individuato i due, in possesso di quaranta dosi della sostanza stupefacente.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire e sottoporre a sequestro altra cocaina, oltre che materiale per il taglio e il confezionamento.

Entrambi sono stati presentati dinanzi al Tribunale di Latina per il rito direttissimo.