Sono 435 i nuovi casi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Latina, Non si registrano morti. Secondo quanto comunica la Asl ci sono stati 4 ricoveri in un solo giorno, mentre le persone negativizzate sono state 162.

I nuovi casi positivi Comune per Comune:

Aprilia 54

Bassiano 2

Campodimele -

Castelforte 4

Cisterna di Latina 33

Cori 5

Fondi 17

Formia 25

Gaeta 11

Itri 14

Latina 111

Lenola -

Maenza 3

Minturno 7

Monte San Biagio 2

Norma 2

Pontinia 10

Ponza 3

Priverno 17

Prossedi -

Roccagorga 10

Rocca Massima -

Roccasecca dei Volsci 2

Sabaudia 13

San Felice Circeo 6

Santi Cosma e Damiano 2

Sermoneta 12

Sezze 29

Sonnino 10

Sperlonga 6

Spigno Saturnia 1

Terracina 20

Ventotene 4

TOTALI 435