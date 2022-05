Tragedia oggi alle 14 in via Astura a Latina, a poca distanza da Borgo Sabotino e dalla Nucleare. Un uomo per cause in fase di accertamento è morto folgorato a quanto pare mentre stava lavorando alla manutenzione di un impianto fotovoltaico. Subito è scattato l'allarme al 118 che ha inviato anche una eliambulanza ma nonostante tutti i soccorsi non c'è stato niente da fare. Sul luogo della tragedia i Vigili del Fuoco mentre i Carabinieri della Compagnia di Latina stanno eseguendo tutti gli accertamenti per ricostruire la dinamica della tragedia.