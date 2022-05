Dalle prime ore del mattino è in corso una vasta operazione di controllo dei Carabinieri nell'ambito del potenziamento dei servizi di contrasto dei reati pianificati su impulso del comandante provinciale, il colonnello Lorenzo D'Aloia. Militari del Nucleo Investigativo e della Sezione Operativa della Compagnia di Latina stanno effettuando una serie di perquisizioni domiciliari, alla ricerca di droga e armi, col supporto di elicotteri e cinofili. Il dispositivo di controllo si sta concentrando nella zona tra Campo Boario e il quartiere Nicolosi e sulla Pontina alle porte della città.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli