Un grave incidente stradale si è registrato nel tardo pomeriggio di oggi in via del Lido, nella zona del lago di Fogliano, dove un motociclista è finito contro la fiancata di un camper in manovra. In circostanze al vaglio della Polizia Locale, intervenuta con diverse pattuglie per i rilievi e la gestione della viabilità, il centauro percorreva la strada in direzione di Capoportiere quando ha urtato contro il camper che si trovava di traverso nella carreggiata.

L'uomo in sella alla due ruote è stato soccorso da un'ambulanza che lo ha trasportato d'urgenza presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina per le cure e gli accertamenti medici del caso. Non sono mancati i disagi per la viabilità a causa della chiusura della strada durante i rilievi.