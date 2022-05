Aveva rapinato due supermercati di Velletri nella stessa sera, quella dell'undici maggio, quando era riuscito a sottrarre, sotto la minaccia di un'arma, parte del ricavato della giornata di lavoro di un Carrefour e di un Eurospin . E' stato arrestato ieri sera ad Aprilia un 23enne del posto. Il giovane si trovava a bordo della sua auto quando si è trovato di fronte il posto di blocco dei carabinieri, tentando una fuga folle dopo averlo forzato. Nell'episodio è rimasto ferito un agente, trasportato immediatamente in ospedale in codice rosso. Con l'ausilio dei colleghi di Anzio, i carabinieri apriliani sono riusciti poi ad intercettare e ammanettare il delinquente.

