Galleria chiusa a Terracina a causa del distacco di un cavo nella notte, che avrebbe anche urtato un veicolo in transito. Il tunnel è stato chiuso al traffico veicolare, deviato al centro di Terracina. Sul posto la polizia stradale del distaccamento di Terracina. Inevitabili e già evidenti i disagi alla circolazione nel centro cittadino. La galleria Tempio di Giove era già chiusa parzialmente poiché Anas sta eseguendo importanti lavori di adeguamento in uno dei tunnel. Una mattinata di passione per gli abitanti, con file chilometriche in particolare all'ingresso sud della cittadina tirrenica.