Si è ribaltata con l'auto ed è finita in ospedale. E' accaduto ieri sera in via Spontini, nel quartiere ex Q4 di Latina. Protagonista una ragazza che, per cause in via di accertamento, si è cappottata con la propria utilitaria in maniera autonoma. Sul posto gli uomini della polizia stradale e il personale del 118 che ha riportato fortunatamente soltanto lievi ferite oltre a tanto spavento.