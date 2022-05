Appello per un uomo scomparso ieri pomeriggio, venerdì13 maggio a Terracina. Lo stanno divulgando i figli sui social. Amedeo Mattiello, uscito da casa a piedi intorno alle 17 di venerdì 13 maggio, risulta irreperibile. Ecco l'appello dei figli Stefano e Anna.

"È scomparso mio padre da oggi pomeriggio alle 17 (ieri per chi legge). Terracina (Latina). È uscito a piedi e non ha con sé il cellulare. Indossa un jeans, camicia bianca ed un gilet blu ed è alto un 1,85cm. Occhi verdi, capelli brizzolati. Si chiama Amedeo. Era diretto a Orizzonte (via Badino) Abbiamo chiamato ai vari ospedali ma nessuna notizia di lui. Se qualcuno lo avesse visto, vi prego di contattarmi".

I numeri da contattare sono: 327 2367966 / 351 5881218