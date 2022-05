Il servizio rientra in un più ampio piano di controllo del fenomeno nell'ambito del territorio della Compagnia di Formia, volto a contrastare il cosiddetto "fenomeno dell'assenteismo scolastico" al fine di garantire la formazione scolastica e rafforzare le azioni sinergiche già in atto tra i diversi attori del territorio.

Così, i militari del locale Comando Stazione, hanno denunciato quattro coppie per inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei propri figli minori, sul conto dei quali esercitano la patria potestà. Nello specifico, le indagini, scaturite grazie anche alla segnalazione della dirigente dell'Istituto scolastico, hanno consentito di appurare che i minori non frequentavano la scuola.

Sono regolarmente iscirtti alla scuola dell'obbligo, ma senza alcun valido motivo non frequentavano le lezioni. Per questo i carabinieri hanno raggiunto i genitori dei sei minorenni, nati tra il 2007 e il 2014, e li hanno denunciati.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli