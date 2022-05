Attimi di paura giovedì mattina all'interno dell'istituto Darby di Cisterna a seguito di un incidente accaduto ad un alunno mentre svolgeva attività fisica. Il minorenne è stato trasferito a bordo di un'eliambulanza a Roma per accertamenti, a monito che l'infortunio che ha coinvolto lo studente ha fatto scattare il massimo allarme. Secondo quanto appreso in queste ore, il ragazzo sarebbe rimasto impigliato ad una rete riportando serie conseguenze. A lanciare l'allarme intorno alle ore 11 sono stati compagni e docenti. Qualche minuto dopo in via Luigi Einaudi è arrivata un'ambulanza. Lo staff sanitario ha visitato il ragazzo e viste la delicata situazione ha richiesto l'ausilio di Pegaso.

Così l'equipe sanitaria di stanza all'aeroporto di Latina Scalo si è alzata in volo raggiungendo il centro cittadino ed è atterrato nei pressi della struttura scolastica. Nel frattempo sono stati avvertiti anche i genitori. Il giovane è stato preparato per il trasporto e poi è stato trasferito in elicottero a Roma presso una struttura ospedaliera dov'è tutt'ora ricoverato. Al momento sono poche le notizie in merito sia all'accaduto che alle sue condizioni, l'unica cosa certa è stato il tempestivo intervento dello staff sanitario. Più di un residente nei pressi della scuola ha notato (e sentito) l'arrivo dell'ambulanza e dell'eliambulanza. Una sorta di déjà-vu: già qualche giorno prima la stessa scena infatti è accaduta a qualche centinaia di metri, in via Machiavelli. In quella circostanza il gruppo di soccorso aereo era intervenuto per trasferire una bambina di sette mesi al Bambin Gesù dopo aver accusato un malore presso la sua abitazione. E prima ancora l'eliambulanza era atterrata tra via Marconi e via Monti Lepini per trasferire un bambino a seguito di un malore mentre giocava in casa.