I carabinieri della stazione di Castelforte hanno denunciato in stato di libertà un 33enne di Rieti per aver indotto una 32enne del posto, mediante fraudolenta inserzione sul sito internet ‘Market place' di Facebook, a fargli un accredito su carta prepagata di 450 euro per l'acquisto di una stufa a pellet di fatto mai consegnata alla donna.

I carabinieri della provincia pontina seguono con particolare attenzione i reati di questo genere, di cui sono in costante aumento le denunce.