Chissà da quanti anni non nasceva un bambino a San Felice Circeo. Ma nella notte tra venerdì e sabato è venuto al mondo Ludovico, anche se in circostanze davvero eccezionali. Tutto comincia con una corsa a notte fonda, il papà Riccardo e la mamma Valentina in travaglio erano diretti verso l'ospedale, ma Ludovico ha deciso che il momento di venire alla luce era arrivato.

Il parto è avvenuto in auto, su via Terracina, a San Felice Circeo, dove il piccolo di 3,3 kg è nato grazie all'aiuto del papà ed ovviamente alla forza di volontà della mamma poi la corsa all'ospedale Santa Maria Goretti dove sono stati trasportati dai sanitari del 118. Erano circa le 3 del mattino. Nonostante la paura iniziale, mamma e bimbo stanno bene, una storia questa che sicuramente il piccolo Ludovico, da grande, non si stancherà di ascoltare.