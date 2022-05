Escono fuori corsia e con l'auto si schiantano contro il palo della luce. Un tremendo incidente si è verificato poco dopo le 20.30 in via Nettunense, all'altezza del quartiere Bellavista, quando una Toyota Corolla si è schiantata contro un palo, buttandolo giù. Un impatto tremendo che ha fatto esplodere gli air-bag della macchina, completamente distrutta nel sinistro. Le due persone a bordo della vettura, entrambi di nazionalità indiana, hanno riportato delle ferite e sono state trasportate dall'ambulanza del 118 al pronto soccorso della clinica "Città di Aprilia". Sul posto, al confine tra Lanuvio e Aprilia, sono intervenuti i carabinieri del comando stazione di Lanuvio che hanno eseguito i rilievi per stabilire la dinamica dell'incidente autonomo. Secondo una prima ricostruzione alla base dello schianto potrebbe esserci una manovra di sorpasso sbagliata che ha portato poi la Toyota Corolla a schiantarsi contro il palo.