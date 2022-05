Brutto incidente sull'Appia questa mattina intorno alle 6.30 nella zona tra Monte San Biagio, località Vallemarina. Un furgone guidato da una donna ha investito una mandria di mucche che attraversavano la strada. Nello schianto sono morte tre mucche. Sul posto i carabinieri della compagnia di Terracina per i rilievi. Nessuna conseguenza grave per il conducente del mezzo. Inevitabili i disagi al traffico, ora risolti.

