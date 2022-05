Un camion che trasportava carta è rimasto coinvolto in un incidente stradale nello svincolo della strada statale Appia per via Epitaffio. In fase di manovra, mentre il mezzo pesante girava in direzione di Latina Scalo, il rimorchio si è ribaltato su un fianco, senza coinvolgere la motrice. Dopo la richiesta d'aiuto si è subito messa in moto la macchina dei soccorsi, con gli agenti della Polizia Stradale della Sezione di Latina che sono intervenuti per deviare il traffico, mentre la società di trasporti si occupava delle operazioni di travaso della carta dal rimorchio rovesciato. Un'operazione necessaria, questa, prima di procedere col recupero del rimorchio da parte dei Vigili del Fuoco, intervenuti con una squadra del comando di Latina e l'autogru.