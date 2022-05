Stavano costruendo per allargare la pertinenza di una abitazione già esistente quando si sono visti arrivare gli uomini della Polizia Locale di Itri per sequestrare il tutto. E' successo l'undici maggio scorso, in località Valletrano, su terreno agricolo. La muratura in blocchi prefabbricati di cemento misurava una altezza media di circa m. 1,80 e la superficie occupata era di circa mq. 30,60. E' stato denunciato in stato di libertà il proprietario delle opere alla Procura della Repubblica di Cassino.