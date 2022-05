Soltanto 80 casi nelle ultime 24 per quanto riguarda il covid 19 in provincia di Latina. E' una dato come sempre molto basso quello che apre la settimana, figlio di un weekend con pochissimi tamponi effettuati. Sono 24 i nuovi contagiati nel Comune di Latina, con zero ricoverati, zero vaccinati e zero deceduti e 9 persone giudicate guarite.



Aprilia 5

Bassiano -

Campodimele -

Castelforte -

Cisterna di Latina 3

Cori 3

Fondi 2

Formia 3

Gaeta -

Itri -

Latina 24

Lenola -

Maenza -

Minturno 2

Monte San Biagio -

Norma 1

Pontinia 2

Ponza 3

Priverno 6

Prossedi 1

Roccagorga 3

Rocca Massima -

Roccasecca dei Volsci -

Sabaudia -

San Felice Circeo -

Santi Cosma e Damiano -

Sermoneta 6

Sezze 10

Sonnino 3

Sperlonga -

Spigno Saturnia -

Terracina 3

Ventotene -

TOTALI 80