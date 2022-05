Incidente domestico questa mattina in un'abitazione di Terracina, dove un bimbo di circa due anni è caduto in casa ferendosi alla testa nella zona dell'orecchio.

Nel timore di conseguenze, insieme ai sanitari del 118 arrivati con un'ambulanza, sul posto è intervenuta un'eliambulanza con l'elicottero Pegaso, atterrato in un'area adiacente l'abitazione, in via Badino, nella zona di Orizzonte.

Il piccolo è sempre stato vigile ma vista l'età, per sicurezza, i medici hanno deciso di trasferirlo in un ospedale romano per eseguire tutti gli accertamenti.