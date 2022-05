Incendio in zona Franceschetti a Cisterna, tra via delle Querce e via degli Abeti. Le fiamme, alimentate dal vento, stanno lambendo anche alcune abitazioni. In fumo sono andati diversi alberi.

Sul posto ci sono i vigili del fuoco e la protezione civile di Cisterna che stanno lavorando per domare il rogo. Presenti anche i carabinieri e la polizia locale.