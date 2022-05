Sul posto gli agenti della Polizia Stradale di Aprilia che stanno eseguendo i rilievi per ricostruire la dinamica e i vigili del fuoco, che stanno provvedendo a rimuovere il Range Rover

Un uomo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dopo il tremendo incidente avvenuto sulla Pontina, all'altezza dello svincolo per Campoverde sud. Secondo una prima ricostruzione l'uomo al volante di una Range Rover avrebbe accusato un malore, perdendo il controllo del mezzo e poi schiantandosi contro un albero.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli