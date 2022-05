Provvidenziale intervento dei carabinieri questa mattina ad Aprilia. I militari hanno evitato il peggio per un uomo di 57 anni che è stato notato a cavalcioni della finestra della sua abitazione situata al secondo piano di una palazzina. I carabinieri intervenuti hanno saputo tranquillizzare l'uomo, risultato poi essere affetto da depressione e invalido, in uno stato evidente di alterazione psicofisica che subito dopo il salvataggio è stato trasportato al Santa Maria Goretti per le cure del caso.