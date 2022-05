La Guardia di Finanza di Formia e Gaeta hanno individuato un catamarano battente bandiera di Gibilterra, che si è introdotto nel territorio europeo illecitamente, vale a dire senza aver espletato tutti gli obblighi doganali.

Le attività d'indagine nascono dal monitoraggio dei natanti extra UE, ormeggiati nelle acque italiane del golfo di Gaeta, per la verifica di regolarità dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti la presenza d'imbarcazioni extracomunitarie nel territorio continentale entro il termine massimo di diciotto mesi, previsto dal regime di "ammissione temporanea", oltrechè per l'accertamento degli obblighi dichiarativi e tributari previsti in capo al proprietario del natante che è stato sequestrato.

Nei confronti del proprietario, un cittadino di nazionalità israeliana, è scattata la denuncia per contrabbando doganala e la costatazione di un'evasione di diritti doganali per un importo pari a 110mila euro.