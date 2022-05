Nello specifico, nel corso di perquisizione nell'abitazione della donna, i militari hanno rinvenuto, opportunamente occultati, 362 grammi di marijuana, 132 grammi di hashish, un essiccatore elettronico nonchè materiale utile per il confezionamento dello stupefacente (due bilancini elettronici, due coltelli e un frullatore contenente residui di stupefacente). Il materiale è stato sottoposto a sequestro e la donna, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria di Cassino, è stata ristretta presso il suo domicilio in attesa dei successivi adempimenti di legge.

