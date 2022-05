Arrestati per resistenza e percosse a pubblico ufficiale. E' accaduto nella mattinata del 17 maggio scorso quando i carabinieri del Norm della compagnia di Terracina si sono trovati a far fronte ad una vera e propria aggressione quando, presentandosi alla porta di una coppia già nota alla forze dell'ordine, si sono visti spintonare dalla donna di 24 anni, poi coadiuvata dal compagno dal 31enne nei confronti del personale operante. I militari sono rimasti feriti e giudicati guaribili in 9-12 giorni. I due sono stati ristretti agli arresti domiciliari.