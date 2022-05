L'ipotesi è che le strutture montate sulla spiaggia oggetto della concessione non rispettino quanto previsto. E che, dunque, le innovazioni e le occupazioni realizzate, siano da considerarsi abusive. Ancora sequestri negli stabilimenti balneari di Terracina. Questa volta ad opera della Polizia locale, che venerdì pomeriggio ha apposto i sigilli ad alcune strutture di due stabilimenti del lungomare tra loro adiacenti, ritenute irregolari. Si tratta del chiosco "Bagniomaria" e del vicino "Sun Beach". I vigili urbani hanno individuato alcune strutture, sia coperte che scoperte, ritenute difformi. Contestate anche carenze su un subingresso. Denunciati i titolari. Potranno invece essere utilizzati gli ombrelloni.

