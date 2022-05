Un grave incidente stradale si è registrato nel cuore della notte di ieri in via Acque Alte, alle porte di Latina, dove un giovane è rimasto coinvolto in una spaventosa carambola fuori strada con la propria utilitaria: soccorso con la massima urgenza, l'automobilista è stato trasportato in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso. Si tratta di un ragazzo di 25 anni di Cisterna, ricoverato per le fratture e le contusioni rimediate: non ha perso conoscenza e dopo lo spavento iniziale le sue condizioni sono apparse meno gravi del previsto. Le circostanze in cui si è verificato il tremendo schianto sono ancora al vaglio della Polizia Stradale della Sezione di Latina. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, l'incidente è avvenuto poco dopo le 4 quando il ragazzo stava rientrando a casa a Cisterna ed era solo in macchina. Lavora in una pizzeria di Latina, ma non è ancora chiaro come avesse trascorso la nottata prima di rimettersi al volante e nel frattempo gli agenti del vice questore aggiunto Gian Luca Porroni hanno disposto tutte le analisi necessarie a stabilire le condizioni psicofisiche del ragazzo al momento dell'incidente.