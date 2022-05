Vasta operazione di Polizia Giudiziaria in corso a Formia condotta da Polizia di Stato e Guardia di Finanza, su disposizione del GIP e della DDA di Roma. 12 le Ordinanze restrittive in carcere e 2 agli arresti domiciliari emesse a carico di membri di un'organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti. Nell'operazione sono impegnati oltre 50 tra Poliziotti e Finanzieri e numerose unità cinofile di entrambe le Forze di Polizia.

