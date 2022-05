Come se non bastasse il degrado alimentato dai bivacchi di senzatetto e tossicodipendenti, in piazza Santa Maria Goretti arrivano anche i vandali: di ieri la scoperta che i pesci della fontana sono stati avvelenati, trovati tutti morti da uno dei residenti che da anni si spendono per garantire il decoro della zona. Un gesto poco rispettoso proprio nei riguardi di quel cittadino, Carlo Tempera, che attraverso una convenzione con il Comune cura volontariamente la piazza. «Sono arrabbiato per questo ennesimo atto di vandalismo - commenta l'uomo all'agenzia di stampa Dire - Da tre anni e mezzo accudivo questi pesci e questa mattina li ho trovati morti.

Forse è poca cosa, ma è simbolo di cattiveria e sciatteria della popolazione che transita in questi posti e della poca supervisione che esiste su questa piazza». Il Comitato spontaneo di santa Maria Goretti ha proseguito lamentando che «siamo lasciati soli dalle istituzioni ma anche dagli stessi residenti del luogo che preferiscono girare il volto dall'altra parte. Ci siamo ma dovremmo essere molti di più ad indignarci e batterci per questa situazione in cui versa una zona in un tempo ormai lontano quando santa Maria Goretti, era il fiore all'occhiello della città». I residenti continuano a chiedere un impegno maggiore, visto che neppure le ultime promesse sono state mantenute.