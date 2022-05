Momenti di tensione e di apprensione poco fa a Cori alto. Alcuni residenti si sono accorti che da un appartamento di via Colle Primo, tra l'area mercato e piazza Signina, fuoriusciva del fumo. E' scattato l'allarme al 115 e al 118. Sono giunti sul posto i vigili del fuoco che per entrare nell'appartamento, da cui non rispondeva nessuno, hanno dovuto prima raggiungere il balcone, quindi entrare dalla porta finestra. Il timore, forte, era che gli abitanti di quell'appartamento non rispondessero perché impossibilitati, magari per un malore.

Sospiro di sollievo quando i vigili del fuoco che hanno domato il rogo ancora prima che mettesse in pericolo la caldaia del gas, hanno accertato che all'interno dell'abitazione non vi fosse nessuno. Al momento, con l'arrivo anche di una pattuglia della Polizia di Stato, sono in corso le verifiche per cercare di capire cosa abbia innescato le fiamme.