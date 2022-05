Travolto dall'auto, resta gravemente ferito alle gambe e le sue condizioni sono state giudicate tanto gravi che i soccorritori hanno disposto il trasferimento presso una più attrezzata struttura della capitale in eliambulanza.

Il grave incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 20.00 in via De Gasperi, all'altezza del monumento ai caduti che congiunge la strada con piazza della Repubblica.

Ad avere la peggio nello scontro tra un'autovettura e una motocicletta è stato il centauro che, a causa del violento impatto è stati scaraventato a terra, finendo la corsa fuori strada contro un'auto in sosta. Stando alle prime ricostruzioni l'uomo a bordo della moto, proveniente da via Nettunense, stava percorrendo via De Gasperi quando è stato centrato in pieno da un'auto, forse durante una manovra di sorpasso.

L'impatto è stato così violento che gli operatori del 118 hanno disposto il trasferimento in elicottero del centauro presso una struttura più attrezzata della capitale. L'uomo oltre alle varie contusioni, ha riportato gravissime lesioni agli arti inferiori ed è stato trasferito in codice rosso in ospedale.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Aprilia che hanno chiuso al traffico il tratto di strada, mentre i carabinieri del reparto territoriale di Aprilia hanno effettuato i rilievi utili a chiarire la dinamica del sinistro avvenuto ieri sera.