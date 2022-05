E' stata ritrovata riversa a terra in un lago di sangue in via Madonna della Grazie a Cori, probabilmente investita da un'auto pirata.

Una donna si trova ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, a seguito di un investimento avvenuto intorno alle 6.30 di mattina.

Sul caso indagano i carabinieri del reparto territoriale, che stanno cercando di risalire all'auto.