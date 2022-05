Si sono vissuti momenti di tensione sabato pomeriggio in un bar nel centro di Latina, per una banale discussione tra il gestore del locale e una comitiva di giovani. All'origine di tutto la reazione scomposta dell'esercente, che a quanto pare non ha saputo tenere a freno il disappunto per l'abitudine, comune a tanti ragazzi, di trattenersi a lungo tra i tavoli all'esterno del bar. Ma lo avrebbe fatto tirando in ballo alcuni clienti che si erano seduti da una manciata di minuti e avevano avuto appena il tempo di consumare qualcosa.

L'episodio si è registrato quando un gruppetto di amici diciannovenni, sei o sette in tutto, si sono seduti a uno dei tavoli posizionati all'esterno e hanno ordinato alcune consumazioni. Poco dopo la barista è tornata fuori, precisando ai clienti che l'ordinazione era insufficiente rispetto al numero delle persone sedute, così i giovani hanno preso altre cose, alcuni caffè in più e gratta e vinci. Stando alla loro ricostruzione, pochi minuti dopo essere stati serviti è tornata la barista che li ha invitati a ordinare qualcos'altro, altrimenti avrebbero dovuto lasciare il posto. Quando però i giovani hanno protestato, facendo notare che erano trascorsi appena cinque minuti, è uscito appunto il gestore, che si è scagliato contro di loro rinnovando l'invito ad alzarsi e andare via. Anzi, ha fatto di più perché ha tirato via una sedia sulla quale era seduto uno dei clienti, facendolo cadere a terra e battere la testa, per fortuna senza particolari conseguenze, quindi ha preso il tavolo e lo ha portato dentro al bar. La vicenda è finita così, grazie al buon senso dei giovani avventori: niente di grave, ma non è stata proprio la migliore testimonianza della cordialità di cui sono capaci i commercianti di Latina.