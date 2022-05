Proseguono serrate le ricerche di un giovane di 17 anni, che dalle 16 di ieri risulta disperso in mare a Nettuno. Le operazioni sono iniziate immediatamente dopo la segnalazione giunta al 112, dove veniva lanciato l'allarme per la scomparsa di un ragazzo con un costume rosso.

Per le ricerche in mare ha operato la motovedetta SAR CP 859 della Guardia Costiera di Anzio, mentre un elicottero dei Vigili del Fuoco ha effettuato un primo sorvolo con esito negativo. Nelle ricerche è stato coinvolto anche un nucleo sub dei Vigili del fuoco che è stato preso a bordo del gommone GC B89 della Guardia Costiera di Anzio.

Via terra è stato impegnato anche personale dei Carabinieri, della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco.

Le ricerche sono proseguite anche durante la notte, sia via terra con pattugliamento del litorale, sia in mare con l'impiego della motovedetta della Guardia Costiera di Anzio, con il supporto aereo di un elicottero del 15° Stormo dell'Aeronautica Militare di stanza a Pratica di Mare.