"A seguito di motivata istanza presentata nell'interesse della società Ecoambiente, previa verifica ad opera della polizia giudiziaria circa la correttezza dei dati in essa indicati, è stato eseguito, in data 27.5.2022 il dissequestro della discarica di Roncigliano (Albano Laziale)". Con questa nota il capo procuratore di Velletri ha informato i media che sono stati tolti i sigilli al sito e, soprattutto, che la società ha provveduto "per la parte di sua competenza, al deposito di idonee garanzie finanziarie previste per la c.d. gestione post mortem dell'impianto, della durata di 30 anni una volta cessata la attuale fase di gestione corrente. L'intervenuta regolarizzazione, realizzata mediante costituzione di un deposito bancario vincolato ed a disposizione della Regione Lazio per future esigenze di salvaguardia ambientale del sito, ha inciso positivamente sull'osservanza delle condizioni di efficacia dell'A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale) a suo tempo rilasciata e ha di conseguenza rimosso quella situazione di ritenuta illiceità che aveva imposto, in data 11.3.2022, l'apposizione del vincolo di cautela reale". Il dissequestro del sito potrebbe quindi portare a un ritorno immediato dei tir carichi di rifiuti della Capitale se non fosse per la delicata situazione legata agli sforamenti dei livelli di sostanze nocive e inquinanti che con qualche difficoltà e forse ritardo, Arpa Lazio ha certificato. Non solo. La nota della Procura di Velletri informa pure sul fatto che "Attraverso periodiche verifiche future, da affidare alla Guardia di Finanza, sarà monitorato il progressivo adeguamento della provvista economica afferente al succitato conto bancario, mano a mano che, in conseguenza di successivi conferimenti in discarica, Ecoambiente verrà ad incamerare ulteriori somme destinate alla fase di gestione postuma; in difetto di tale adeguamento, infatti si riproporrebbe il tema di una possibile inefficacia sopravvenuta del titolo amministrativo che ha autorizzato la gestione della discarica, dovuto non più ad assenza ma ad insufficienza della garanzia finanziaria".